JOVANA JEREMIĆ U BIKINIJU SA ŠKRGAMA: Pije šampanjac u bazenu, obline u prvom planu, a svi gledaju u kupaći kostim njene mezimice Lee (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić pokazala je kako sa ćerkicom Leom uživa u vrelim letnjim danima.

Jovana Jeremić je objavila fotografije sa bazena, a svima su za oko zapali njihovi kupaći kostimi. Voditeljka je ovaj put odabrala bikini sa zlatnim škrgama, a njene obline su došle u prvi plan. Međutim, svu pažnju je privukla njena ćerka "mala sirena".

- Za dve kraljice ide samo kraljevski - napisala je Jovana koja se potom snimala kako pije šampanjac.

Podsetimo, voditeljka je jednom prilikom priznala da je do svoje 33. godine je zaradila mnogo novca.

- Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosečna srpska žena da primeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe, rekla je Jovana Jeremić na Red TV, a ova njena izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Autor: M.K.