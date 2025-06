GEJ AFERA PEVAČA TRESE SRBIJU! Poznati voditelj koji je razotkrio sve, sad se oglasio i ispičao šok detalje: Zvao me je i... Spomenuo i NJEGOVU ŽENU

Nakon što je Božo Dobriša javno izneo da jedan od najpoznatijih pevača sa Balkana vodi dvostruki život i da je homoseksualac, cela estrada se uzburkala.

Voditelj Božo Dobriša otkrio je da je sa njim kontaktirao pevač za kog je nedavno izjavio da je homoseksualac. Nakon što je Božo Dobriša javno izneo da jedan od najpoznatijih pevača sa Balkana vodi dvostruki život i da je homoseksualac, cela estrada se uzburkala.

Sada je voditelj otkrio da ga je upravo taj pevač lično kontaktirao sa njim, i imao je šta da kaže.

- Kontaktirao me glavni akter gej afere koja trese Crnu Goru. Pevač se prepoznao u priči. Zvao me je i molio da mu ne otkrivam ime. Rekao sam mu da ne brine - nikada nikome ne bih ugrozio karijeru i brak. Kaže da tek sada vidi koliko su mediji moćni - rekao je Božo Dobriša, pa dodao:

- Taj pevač mi je još rekao: "Maknuću se od onog malog, sa mnom je samo zbog para. Žena je ipak žena. Neće se on izgubiti. I ranije sam želeo da ga se rešim, ali me strah da me ne ucenjuje porukama i snimcima. Ljudi me ne bi razumeli. Znaš i sam kakvi su naši ljudi. Veruj mi, nisam ja jedini, ima još kolega koji vode dvostruke živote. I ti bi se iznenadio ko sve.

Autor: M.K.