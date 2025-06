OVO JE DRUGA ŽENA MUSTAFE SANDALA: Emina iznela detalje njihove intime, a ova plavuša je ponovo zagrejala bogatog Turčina

Oboje su brzo krenuli svojim putem, te je i Emina, kao i Mustafa imala partnere, a on se pre nekoliko godina skrasio kraj atraktivne Melis.

Pevačica Emina Jahović 2018. godine razvela se od Turčina Mustafe Sandala sa kojim je dobila dvojicu sinova. O njihovom razvodu se mnogo spekulisalo, a ona je posle nekoliko godina otkrila detalje njihove intime i tom prilikom ispričala da u njihovom braku nije bilo strasti, te je istakla da se ne kaje što joj brak nije opstao.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica.

Nakon razvoda, oboje su brzo krenuli svojim putem, te je i Emina, kao i Mustafa imala partnere, a on se pre nekoliko godina skrasio kraj atraktivne Melis.

Njegova nova partnerka mlađa je od njega čak dve decenije, a sudeći po društvenim mrežama, gde redovno dele zajedničke fotografije, i te kako uživaju u ljubavi i deluju zaljubljeno.

Ona mu se jednom povodom rođendana javno obratila i tada je podgrejala priče da će se venčati.Možda je neko imao automobil pre mene, možda su neke devojke čekale na tebe s mirazom, možda si ti kriv... Ali sve nas je to pripremalo za ovo danas, moj Kito. Uvek sam uz tebe, kako bi mogao da budeš nasmejan i spokojan. Srećan rođendan, buduće prezime", napisala je atraktivna Melis uz video sa njihovim zajedničkim fotografijama.

