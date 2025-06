Plakala sam celu noć i prosto nisam spreman da se vratim kući. Odlazim bez svojih omiljenih grickalica.

Influenserka Zorana Jovanović Zorannah godinama je živela u Americi, a sada je razbesnela javnost govoreći o životu u Evropi. Zorannah se oglasila na svom Instagramu gde je rekla kako je preplakala noć jer se vraća "dosadnom evropskom životu".

- Ovo je bio moj poslednji dan u Americi. Plakala sam celu noć i prosto nisam spreman da se vratim kući. Odlazim bez svojih omiljenih grickalica jer nisam imala vremena da poslednji put odem po prodavnice, a nisam ni na istom letu kao Eloj i samo sam jako tužna. Vraćam se u dosadan evropski život. Da li neko zna dobre hotele u Crnoj Gori ili Hrvatskoj za 2,4 dana odmora pre nego što pokupimo pse? Nisam bila na tim mestima godinama. Sve je pošlo po zlu - rekla je Zorana koja je nedavno zbog ljubavi prešla da živi u Holandiju gde njen momak Eloj igra fudbal.

Podsetimo, Zoranu je nedavno momak zaprosio, a ona je otkrila da je sama birala prsten.

- Dobijam puno pitanja o veridbi i vereničkom prstenu. Reći ću sada nešto veoma kontroverzno. Ja sam izabrala prsten! Nikada ne bih dozvolila muškarcu da bira nešto što ću ja nositi do kraja života. Sreća je da me moj dečko, tačnije moj verenik, poznaje veoma dobro. Zna da sam kontrol frik, da volim jako specifične stvari, i da ako mi se nešto ne sviđa ja to neću nositi. Ukratko, išli smo zajedno da biramo prsten - rekla je Zorana između ostalog.

Autor: M.K.