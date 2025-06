Da nije bilo kobnog 31. jula 2011. godine čuveni pevač Ljubiša Stojanović Luis, napunio bi 73. godine.

Bračni par Stojanović se sa dvojicom sinova, Ljubišom i 20 meseci mlađim Draganom selio od grada do grada jer je otac, nemiran po prirodi, tražio bolji posao.Dom za nezbrinutu decu u Negotinu je vrveo do sreće kada bi im Luis došao, donoseći knjige, odeću, muzičke instrumente, a to se često dešavalo."Imao sam samo dvadeset meseci kada se na Đurđevdan rodio moj brat Dragan. Majka je bila u jednoj sobi sa bebom, dok sam ja iz druge osluškivao šta se dešava. Pojavio se otac i stavio mi u krilo jagnje koje mi je tada ličilo na ogromno čudovište. Bio je to poklon kojim je želeo da mi pokaže da zbog brata neću biti zapostavljen," pričao je Luis u intervjuu koji je dao par godina pre smrti.

- Jeli smo ono što smo imali. Majka Milica pravila je ćeten alvu, palačinke, petkom smo imali pasulj na trpezi, a nedeljom u jedan sat ručali meso... Nikada nismo bili gladni i za sve je bilo dovoljno hrane.

Otac je bio stručnjak za obradu drveta, pa je mogao da bira u kom gradu i u kojoj firmi će raditi.Nemiran na oca, Luis je u školi vrlo često umeo da upadne u nevolju:"Na premijeri predstave koju sam lično osmislio, zaboravio sam tekst i na licu mesta izveo uspešnu improvizaciju. Direktor škole na kraju mi je prišao i rekao: Zbog ovoga možeš da letiš iz škole! Lepo ti je rečeno da naučiš tekst, a ne da ovako brljaš. Sledećeg dana saopšteno mi je da se predstava ipak nastavlja, tako da slobodno mogu da izmišljam tekst jer se upravo to svidelo publici. U sedmom razredu osnovne škole počeo sam da hvatam krivine i otac mi je naredio da se manem pozorišta i muzike.Tatine reči preneo sam direktoru koji mi je postavio ultimatum: Ili ćeš nastaviti da glumiš ili ćeš dobiti jedinicu iz vladanja zato što si bacio papir od čokolade za vreme otkrivanja spomenika, što je dovoljno da te izbacimo iz škole. Tako sam kao pozorišna zvezda završio osnovnu i poželeo da upišem srednju muzičku školu - rekao je pevač tada.

Iako prilično liberalan, njegov otac smatrao je kako bi Ljubiša trebalo da se bavi muzikom."Otac mi je predložio da prvo završim gimnaziju i posle toga radim za vojsku, za siguran stan i redovnu platu. Odlučio sam da ga poslušam, ali ponavljao sam prvu godinu, što je bilo presudno da od tate dobijem dozvolu da se prebacim u srednju muzičku školu u Nišu, na solo pevanje, saksofon i teoriju muzike. Za vreme raspusta putovao sam autostopom sa gitarom na leđima, svirao na moru i spavao po dečjim kampovima. Bilo je prelepo - rekao je slavni muzičar tada.

Luis je upisao Fakultet muzičkih umetnosti u Nišu. Za to vreme trenirao je rvanje, a u međuvremenu svirao i od toga zarađivao za život."Nisam voleo da se tučem, za razliku od mog brata koji je bio rukometaš, ali rvanje nije tuča, već sportsko nadmetanje. Prvi stepen fakulteta završio sam u Nišu, a potom studije nastavio u Beogradu. Svirke su me odvele u Ivangrad, sadašnje Berane, gde sam upoznao jednu atraktivnu devojku. Nevena je bila moja prva žena, a venčali smo se 1973. kada sam napunio dvadeset jednu godinu.

Dvanaest meseci kasnije, Nevena i Luis dobili su sina Miodraga.

"Miodrag je golman u jednom fudbalskom klubu u okolini Minhena. Srećan sam što ga imam, ali taj brak bio je glup potez. Razveo sam se 1979. godine. Dok smo bili zajedno, na Nevenin nagovor prihvatio sam ponudu da predajem muzičko vaspitanje na Pedagoškoj akademiji u Negotinu. Od četrdeset učenika u razredu, nijedan nije imao sluha. Zato sam ih na prvom času pitao kakve ocene žele za kraj godine. Sledećeg dana pojavila se inspekcija koja me, naravno, nije podržala u nameri da ne predajem po planu i programu. Iako je plata bila dobra, za katedrom sam se zadržao samo tri dana. Nevena me je napustila 1979. godine, dok sam bio u vojsci. Pokušali smo ponovo godinu dana kasnije, ali nije išlo. Dete je ostalo s njom. Kad je izbio rat u Sloveniji, ona se ubila."

