Veliko finale "Zvezda Granda" u subotu 28. juna na TV Pink od 21h – 20 kandidata u najspektakularnijoj muzičkoj borbi sezone!

Šejla Zonić, prošlogodišnja pobednica Zvezda Granda, iskreno je progovorila o najvažnijem danu svoje karijere – finalu koje joj je donelo pobedu, ali i ličnu transformaciju. Pobednica je prvi put otkrila šta se dešavalo na sam dan finala.

- Na tonskoj probi tog dana bila sam poprilično loše – bez samopouzdanja, u nekoj negativnoj energiji. Ali posle probe sam odlučila da sve pustim. Rekla sam sebi: ‘Šta je tu je, uradila sam sve što je do mene i neću dozvoliti da mi bilo šta ili bilo ko pokvari ovaj dan. Uživam i to je moja pobeda’ – i to se na kraju i ostvarilo- ispričala je Šejla za Grand.

Podrška koja je sve promenila

Iako je delovala smireno, jedan trenutak posebno je potresao pevačicu i to tokom samog progašenja pobednika.

-Armin mi je bio najveća podrška na dan finala. Bila sam poprilično opuštena u finalu, sve dok nisam zagrlila svog oca. Taj trenutak ću pamtiti dok sam živa- otkriva emotivno Šejla.

U subotu 28. juna budite uz TV Pink od 21h i pratite veliko finale Zvezda Granda. 20 kandidata boriće se za pobedu u najspektakularnijoj muzičkoj borbi!

Autor: M.K.