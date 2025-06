Nekada je plakala da bi prišla Ceci, a danas se druži sa njenom ćerkom: Ispovest Eme Radujko nasmejala internet: ČISTAČICA MI JE REKLA DA PLAČEM I...

Emotivna ispovest Eme Radujko nasmejala je internet! Priznala je da je morala da zaplače kako bi se našla u Cecinoj blizini!

Na društvenim mrežama pojavila se simpatična objava koja je raznežila i nasmejala mnoge fanove muzičke zvezde Cece Ražnatović. Naime, Ema Radujko, mlada influenserka, pevačica i prijateljica Anastasije Ražnatović, podelila je uspomenu iz detinjstva koja je dokaz da se snovi zaista ostvaruju.

Naime, Ema je 2015. godine kao dete prisustvovala snimanju emisije „Pinkove zvezde“, gde je bila u publici. Kako sama priča, čistačica joj je tada rekla da ne može da priđe Ceci, ali joj je ipak otkrila trik:

Ako počneš da plačeš, možda ćeš doći do nje -rekla joj je čistačica.

