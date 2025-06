Najlepša žena Jugoslavije nikada nije rekla ko je otac njenog sina: NEKADA JE LJUBILA SINIŠU MIHAJLOVIĆA, a danas izgleda kao milion dolara (FOTO)

Devedesetih godina, ona je postala zvanično najlepša žena bivše Jugoslavije.

Andrijana Dabetić Anči, koja je nakon pobede na izboru za Mis okušala svoju sreću i kao pevačica, bila je povezivana i sa mnogim poznatim muškarcima.

Pevačica je rodila sina Marka čoveku kojeg nikada nije htela da predstavi javnosti.

- Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje - rekla je Anči svojevremeno za "Svet".

Pisalo se da joj je Vladan Lukić bio njena najveća ljubav, a šuškalo se i o njenoj romansi sa pokojnom fudbalskom legendom Sinišom Mihajlovićem.

- Tako bih volela da je to tačno, ali nije. On je jedan od najlepših fudbalera. Zabuna je nastala jer sam u to vreme često bila u Milanu i išla na utakmice. Moj tadašnji dečko je ličio na Maldinija. Neki novinar me je pozvao i rekao da sam viđena na stadionu, da ne prijavljujem ko mi je dečko i tako je ta priča otišla. A ja sam Paola videla na utakmicama i jednom u diskoteci - rekla je pevačica svojevremeno.

- Sa Sinišom Mihajlovićem je bilo zanimljivo i slatko, bio je na mom rođendanu, otvarao je šampanjac. To je kratko trajalo. Nismo imali mnogo vremena za nas. Te godine sam osvojila titulu mis i pevala sam. Od sedam dana šest sam radila. On je živeo u Đenovi. Imao je pauzu u prvenstvu, planirao je more, ali sam ja imala ugovorene nastupe tokom čitave sezone. Takođe, nisam htela da budem samo devojka nekog fudbalera. Videli smo se posle toga možda jednom, dva puta na nekim dešavanjima - ispričala je Anči prošle godine za "Grand news".

