SVI SU BRUJALI O LUNINIM SLIKAMA SA ANABELINIM DEČKOM! Maneken posle majke prešao na ćerku?! Evo šta je Đoganijeva govorila o njihovom odnosu...

Tada su u javnosti isplivale fotografije Lune i Mladena, a na jednoj ga je Đoganijeva ljubila u obraz, što su mnogi prokomentarisali kao neumesno

Bivši učesnik jednog rijalitija i maneken Mladen Radulović bio je u vezi sa Anabelom Atijas, a mnogo se spekulisalo o njegovom odnosu sa pevačicinom ćerkom Lunom Đogani.

Naime, tada su u javnosti isplivale fotografije Lune i Mladena, a na jednoj ga je Đoganijeva ljubila u obraz, što su mnogi prokomentarisali kao neumesno.

Luna je jednom u rijalitiju priznala da ju je Radulović muvao nakon što je raskinuo sa njenom majkom, ali je posle to demantovala.

- Imala sam 16 godina. Poštovala sam i gotivila dotičnog, naravno, s obzirom da je tada bio u vezi sa mojom mamom. Sve ostalo su samo bolesni umovi - napisala je Lunči tada, a onda obrazložila svoje reči:

- Priču koju sam ispričala vezano za dotičnog u emisiji "Narod pita" je bila mnogo godina posle toga. I to već nema veze sa nama, već sa njim - istakla je Đoganijeva.

Posle tih priča, Mladen Radulović se povukao iz javnosti, te se iz Srbije preselio u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu. Pre nekoliko meseci uhvatili smo Radulovića u centru grada, te je drastično promenio imidž, te bi ga malo ko i prepoznao danas.

