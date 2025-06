MRTVA USTA NE GOVORE, ZATO ĆU JA: Vesna Milanović osudila Big Mamu i Zahara zbog negativnih komentara na račun Saše Popovića: SRAM IH BILO...

Vesna Milanović, pogovorila je o ljudima koji su nakon smrti Saše Popovića negativno komentarisali bivšeg direktora Grand produkcije.

Vesna Milanović, imenovala je u intervjuu Big Mamu i Milutina Popovića Zahara, pa rekla šta joj leži na duši.

- Mrtva usta ne mogu da govore, sram ih bilo, bezveznjakovići i nebitnjakovići, ali ja sve znam i ja ću uvek da govorim. Naročito Big Mamu, Saša je nju primio mimo svih pravila, ona je imala više godina, podržavao je tokom takmičenja. To ako tebe menadžer ponudi da pevaš u kafiću, a vlasnik kaže da ne želi nju. Šta ti je tu kriv Saša. Bila si u nesrećnom braku, razvela si se i prestala si da radiš, to je tvoja lična odluka, ne možeš njega da kriviš za lične neuspehe. Sram je bilo. Ja želim da imenujem - rekla je Vesna, pa je dodala:

- Zahara, sram ga bilo njegovih godina. On najružnije stvari priča o Goci Lazarević, koja mu je rodila decu, a pogotovu od Saši Popoviću priča neistine. Jedno je pričao dok je Saša bio živ, drugo danas. On ima 80 i nešto godina, to ću pripisati njegovoj zaboravnosti - rekla je Vesna u emisiji „Nije lako biti ja".

