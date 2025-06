Cobe otkrio šta se dešava na romskim veseljima: Pre se nije o tome pričalo...

Slobodan Batjarević, poznatiji kao Cobe 2007. godine takmičio se u “Zvezdama Granda” i privukao pažnju javnosti svojim talentom.

O njegovom glasu se uveliko pričalo, a kako kaže postoji žanr muzike koji preferira, ali nema ništa protiv ni novih stilova koje mlađa publika sluša.

- Ja sam čovek koji voli romsku muziku i koji živi od romskih veselja. Kada slušam neku drugu vrstu muzike, npr. Desingericu on je meni top. Zato što je dečko izmislio toplu vodu. Čovek udara publiku patikom po glavi i oni mu se dive. Ja da sam na njegovom mestu ja bih uzeo lopatu i u glavu. Ako to njima prija, dečko im daje ono što oni taže. Poštujem svaki žanr, ako to publika traži i njima je fino, neka onda uživaju - rekao je Cobe.

On se prisetio i svojih početaka

- Ja sam se takmičio u “Zvezdama Granda” 2007. godine i ti si tada trebao da znaš da otpevaš pesmu, da ubediš celu naciju da ti znaš da pevaš - istakao je on.

- Romi su u 21. veku najbogatiji ljudi na svetu. Pogledajte na jutjubu sva ta romska veselja koliko se rezbacaju sa parama, koji nakit nose. Pre se nije o tome toliko pričalo. Sada 99 posto pevača bi volelo da peva na romskim veseljima, zato što bato tu ima keša - rekao je Cobe i dodao:

- Ja sam Rom sa ponosom i uvek ću da branim moje Rome.

Autor: Pink.rs