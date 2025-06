LETI PERJE U STUDIJU! Boža Džons i Lakić žestoko zaratili, pale teške optužbe: Viktorija je plaćena da se ljubi sa tobom! Potpuni haos! (VIDEO)

Sve se orilo!

Tokom cele sezone rijalitija Farmeri, Nikola Lakić često je ulazio u sukobe sa Božom Džonsom, ali i sa Kristijanom Golubovićem, a večeras su se njih trojica našli zajedno u studiju kod voditeljke Kristine Spalević u emisiji ''Farmeri - Narod pita''. Kristijan se odmah na početku ogradio od uvreda na račun Lakićeve Coke.

- Coku ne poznajem. Ja sam takav impulsivan, uvrediću i Boga kad sam nervozan, nažalost. Mak na konac je teško sa mnom isterati. Ja sam samo hteo da im objasnim neke stvari - rekao je Golubović, pa prokomentarisao Božu.

- Boža je Bekam, on je bio libero, izvodio je slobodne udarce, njegovo se ime poštovalo. Posle mene on je dao najviše sebe za rijaliti. Tačno se videlo ko radi zbog kadra nešto, ko ovako. On je pokušao da bude radan i vredan, ali mu nije uspevalo svaki put. On je novija generacija koja ne voli da radi... - rekao je Kristijan, a Boža je tvrdio.

- Mnogo je uticalo to što sam bio zaljubljen, išao sam kao gluva kučka po imanju - govorio je Džons, a onda je došlo do sukoba sa Lakićem.

- Pozovite Viktoriju glumicu da mu krljne žvaku. Oboje su blamantni, ona je plaćena da se ljubi sa njim - tvrdio je Nikola, a Boža mu je uzvratio:

- On mene prati. Gleda ko me oblači, sa kim se ja ljubim za pare, sa kim zapravo. Što se ti brineš za moj rijaliti mod? Nikola je neko ko je i te kako drugima punio glavu. Njega boli Boža Džons i Amidži, moja devojka radi i ne sedi kući, ima snimanja i ne glumi nikome devojku za pare, Viktorija je umetnica, mene više rade devojke koje se seksi oblače, ali mi smo se konektovali psihički. Pitao bih Lakića: ''Zašto je plakao kod Dušice Jakovljević u studiju?'' Da li je ovo čovek ili slina koji je plakao ikod Dušice u studiju? - urlao je Boža, dok se Lakić smejao.

Detaljnije u video-snimku u nastavku:

Autor: Pink.rs