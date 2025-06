TRIKO SA RESAMA, A SVUDA PO NJEMU KRISTALI: Teodora Džehverović prevazišla sebe stajlingom na Music Week-u (VIDEO)

Teodora Džehverović večeras ima svoj nastup na festivalu Belgrade Music Week.

Teodora je oduševila sve svojim crnim kostimom sa resama.

Pevačica je kosu zavezala u visoki rep, a triko, neobične čizme i mrežaste čarape ponela je sa posebnim stilom.

Kupuje kod Kineza

Pevačica je jednom prilikom priznala da iako izuzetno ulaže u garderobu često kupuje i kod Kineza.

- Kupujem ono što mi se sviđa i ono što mi treba. Ne patim za tim da imam markiranu garderobu, jer za mene to ne predstavlja apsolutno ništa. Ne znam da čuvam stvari, vrlo često ih gubim i za mene smisla nema da dajem previše novca za to. Što se tiče kineskih butika, ako smatram da tamo mogu da nađem nešto što mi treba, a da znam da je jeftinije, kupiću tamo i nemam problem sa tim. Ljudi me prepoznaju, slikaju se nekad i meni je to sve simpatično, jer kao što rekoh, za mene to nije sramota, jer ja sam normalna osoba kao i svaka druga - sa osmehom priča Teodora.

Autor: Pink.rs