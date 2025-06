U ĆOŠKU SAM VIDEO LIK PATRIJARHA PAVLA: Ovo je neverovatna priča koja se krije iza pesme Vidovdan, evo kako je nastao poznati hit...

Milutin Popović Zahar 1989. godine stvorio je čuvenu pesmu "Vidovdan", a jednom prilikom je otkrio kako je zapravo nastala ova numera.

Milutin Popović Zahar otkrio je tada da se iza pesme "Vidovdan" krije interesantna priča.

- Pozvao me je direktor PGP i rekao mi da ga je zamolio sekretar Patrijaršije da se, pre proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi deset pesama o Kosovu. Izbor je pao na mene. To je najbolje što sam uradio u životu. U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju - rekao je Zahar svojevremeno i dodao:

- Pola dana sam osećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od besa sam seo na pod i odjednom u ćošku video lik patrijarha Pavla, koji tada još nije bio patrijarh. On je bio jedan starac koji je sam sebi pravio opanke i zvali su ga živi svetac. Lično ga nisam poznavao. Kao da mi je poslao poruku preko neke sile Božanske. Ja sam za pet minuta napisao i melodiju i sve strofe. Za pet minuta, a u meni je to vrilo mesec dana.

Podsetimo, saradnica Saše Popovića, Vesna Milanović nedavno je javno prozvala Zahara zbog izjava o pokojnom direktoru "Granda".

- Zahara, sram ga bilo njegovih godina. On najružnije stvari priča o Goci Lazarević, koja mu je rodila decu, a pogotovu od Saši Popoviću priča neistine. Jedno je pričao dok je Saša bio živ, drugo danas. On ima 80 i nešto godina, to ću pripisati njegovoj zaboravnosti - rekla je Vesna u emisiji „Nije lako biti ja".

Autor: M. V.