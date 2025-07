De Vinča je navela da je prebrojala da je za svojih 66 godina čak 14 puta mogla da umre, pa se prisetila jedne takve opasne situacije

U sebi sam 21 godinu nosila sestru ili brata blizanca, otkrila je Vesna de Vinča nedavno! Novinarka, voditeljka i televizijska producentkinja ispričala je mnoge šokantne detalje iz profesionalne i životne biografije. De Vinča je navela da je prebrojala da je za svojih 66 godina čak 14 puta mogla da umre, pa se prisetila jedne takve opasne situacije.

- Kao embrion bila sam blizanac, ali se moj brat ili sestra nisu razvili. Rođena sam, a u meni je ostala lopta veličine bebine glave. U njoj su bile neke dlačice i ostaci i to sam nosila u sebi punu 21 godinu. Taj brat ili sestra bliznakinja mogli su da eksplodiraju u meni, to je bilo toliko opasno. Sve se dešavalo na poslednjoj godini studija i čim su lekari to uočili, zakazali su mi hitnu operaciju. Sve je prošlo dobro. Sećam se da, kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im rekla da sigurno neću da umrem, da moje vreme tek dolazi i da imam mnogo toga još da uradim. Inače, u psihologiji postoji i lečenje smislom, a onaj ko na vreme ne otkrije svoj smisao i misiju, taj će ranije i umeti - ispričala je Vesna u Informerovom podkastu.

De Vinča iza sebe ima dva braka i, kako je sama priznala, njen ljubavni život je išao iz jedne krajnosti u drugu.

Bila je udata za Milana Langa, a potom i za Predraga Vitasa. Od Langa se razvela, a veliku ljubav s Vitasom je prekinula njegova smrt.

- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se Vesna i bez zadrške otkriva tajne tog braka.

- Brak s Langom je bio boemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.

Vesna slikovito objašnjava svoj naredni brak s Predragom Vitasom.

- Vitas je bio tip antičkog muškarca. Imali smo ozbiljan intelektualni odnos ispunjen strastima. Vezu smo otpočeli umom stanu i te noći smo se ljubili punih pet sati. Vitas se razveo zbog mene, ali nisam ja rasturila njegov brak, to je već bilo završeno... On je od mene bio stariji 10 godina, bio mi je urednik na RTS-u, a u mene se zaljubio zbog jednog teksta koji sam objavila u magazinu "Duga". Nije mi ništa branio, bio je moj veliki učitelj - priča De Vinča i rekla da joj se se posle njegove smrti desila još jedna velika ljubav!

Autor: M. V.