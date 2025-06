Večeras vas, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas, očekuje spektakularno veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a kako se isto bliži, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa viditeljkom najgledanijeg muzičkog takmičenja!

1.Da li si spremna za veliko finale? Kakav stajling možemo da očekujemo za to veliko veče?

- Spremna sam emotivno, profesionalno i stilski! Finale je uvek posebno, pa i moj stajling mora da prati taj momenat. Neću sve da otkrivam, ali reći ću da će biti damski, moćno. Haljina je rađena specijalno za mene, kroj koji prati liniju tela, ali s detaljem koji pravi razliku -rekla je Ana.

⁠Kakva su tvoja očekivanja i da li će biti nekih specijalnih iznenadjenja, šta možeš da nam otkriješ?

Iskreno, očekujem lavinu emocija. Ovi mladi ljudi su prošli kroz mnogo toga, a publika će to osetiti. Biće muzičkih iznenađenja,momenata gde ćemo svi ustati sa stolica – doslovno. Ne mogu više da kažem, ali neka publika bude spremna – biće spektakl -rekla je voditeljka.

Da li imaš svog favorita u ovoj sezoni?

- Svako od njih je poseban na svoj način – neko je tehnički besprekoran, neko ima izraženu emociju, a neko jednostavno ima ono „nešto“ što se ne uči. Teško je izdvojiti jednog favorita jer su svi uložili ogroman trud i prošli ozbiljan put do finala. Više volim da posmatram celokupni utisak – ko je sazreo, ko je napravio najveći napredak i ko je uspeo da se poveže s publikom. A to će, verujem, publika i prepoznati kad bude glasala -kazala je voditeljka i Pevačica u svom stilu.

Koji član žirija je u ovoj sezoni po tebi bio najstroži, ko najpravičniji, a čiji komentari su te nervirali?

- Svako od njih ima svoj pristup, stil i senzibilitet – i baš ta raznolikost pravi pravu dinamiku na sceni. Nekad deluju strogo, nekad emotivno, nekad i duhovito, ali svi oni zapravo imaju isti cilj: da iz mladih izvođača izvuku maksimum. Naravno, desi se i da neko „pretera“ u komentaru, ali to je deo ove igre – i publika to voli da vidi i čuje. Na kraju dana, svi su oni tu iz ljubavi prema muzici, i to se oseća dodala je Ana.

Ovo je prvo finale bez Saše Popovića. Koliko je teško nadomestiti njegovo odsustvo i poseban pečat koji je on davao takmičenju i toj finalnoj noći?

- Iskreno, oseća se – Saša je duh ove scene. Ali mislim da bi bio ponosan da vidi kako nastavljamo u velikom stilu. Niko ga ne može zameniti, ali možemo da čuvamo ono što je gradio: energiju, humor, dramu i – najvažnije – ljubav prema muzici zaključila je Ana, pa za sam kraj otkrila savet koji je dobila od Saše Popovića:

Koji Sasin savet ces licno ti pamtiti do kraja zivota i koliko je tebi karijerno pomogao?

Rekao mi je jednom: „Slušaj sve, ali radi po svom.“ Taj savet mi je ostao u glavi zauvek. Naučila sam da čujem kritiku, ali da ne izgubim sebe. I kad grešim, da to bude iz mog uverenja – ne tuđeg. Mislim da mi je upravo ta autentičnost otvorila mnoga vrata.

Autor: M. V.