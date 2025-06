Eva Ras progovorila o saradnji sa Žižom: Nakon njene smtri otkrila detalje sa snimanja kultne serije: OVO JE SVE IZNENADILO...

Eva Ras tek nakon smrti koleginice otkriva šta su joj uradili na snimanju "Srećnih ljudi": U sve bila upletena i Ružica Sokić.

Glumica Žiža Stojanović preminula je u petak veče u 95. godini nakon duge i teške bolesti. Dramsku umetnicu koja je imala izvanredne role u pozorištu i na televiziji pamtimo kao Canu Fontanu iz "Srećnih ljudi", kao ženu za kojom je Dragan Nikolić u "Otpisanima" izgubio glavu ili komšinicu iz serije "Ljubav, navika, panika".

Glumila je od svoje osme godine, kad sam recitovala na Svetosavskoj priredbi u Beogradu. Na sceni je provela više od 85 godina. Učila je prvo četiri godine glumačku školu u Novom Sadu i otišla u Niš. Odmah je dobila glavne uloge - "Dundo Maroje", "Pečalbari", "Porodica Blo"... Tri godine je provela u Nišu, zatim devet godina u Novom Sadu, a onda ju je pozvao Beograd. Njen novi dom postao je Beogradsko dramsko pozorište na Crvenom krstu.

Eva Ras potresena je zbog njenog odlaska.

- Žiža je živela za sebe i obožavala sebe. Sad kad je nema, vidim kako je to bilo dobro. Ona je sve sama sebi u životu stvarala. Kad je bila mlada, na to se gledala kao na nešto loše, a sad vidim da je to bilo divno - kaže Eva za Kurir.

Ona se prisetila i snimanja kultnih "Srećnih ljudi" i to baš na "ranču prokletih".

- Ruža Sokić i Žiža imale su tada već više od 60 godina i bio je poslednji trenutak da se pokažu lepe na ekranu. Šminkerka Mirjana Stevović nije imala vremena za mene jer se bavila njima. Meni to nije smetalo. Nikad nisam volela da budem riba. Niko im tad ne bi dao sedam banki. Izgledale su zanosno i lepo. Nije slučajno što su "Srećni ljudi" danas kultna serija - zaključila je Eva Ras.

Žiža Stojanović će biti sahranjena 30. juna u 13.30 časova na Novom groblju u Beogradu.

Autor: M. V.