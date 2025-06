Večeras vas, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas, očekuje spektakularno veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a kako se isto bliži, jedan od pobednika najpopularnijeg muzičkog takmičenja se prisetio finalne večeri u kojoj je poneo titulu pobednika!

Pobednik jedne od sezona Zvezda Granda Mahir Mulalić pred samo finale se prisetio momenta kada je pobedio u takmičenju, a onda je otkrio da li ima favorita za pobedu ove godine.

- Baš se prisećam kada sam ušao u to finale, nekako sam jedva čekao samo da se završi. Otrovao sam se picom pred finale i jedva sam čekao da se sve završi. Meni se samo to motalo po glavi. Uvek je bitan ishod kada si u finalu, težiš ka tome da pobediš. Imao sam sreće, mislim da je to od Boga, a onda je narod bio na mojoj strani. Mislim da svaki takmičar gleda da se pokaže u što boljem svetlu i da sve to brzo prođe – rekao je on i opisao momenat kada je izgovoreno njegovo ime kao ime pobednika:

- Sećam se Sašinog glasa, to mi je ostalo u glavi, bila je Marija tu sa moje leve strane. Mislim da sam i zaplakao. Sam pobeda, ali i nakon toga za mene je bio zbunjujuć period za mene. Više ni ja ne znam šta je bilo.

Mahir je otkrio da li ove godine ima favorita za pobedu, ali i to da li je će laskava titula otići u Bosnu i Hercegovinu.

- Nemam favorita, jer nisam uspeo sve da ispratim. Pogledao sam malo, ali obećavam da ću ispratiti i videti ko je ušao u finale. Možda i budem imao favorita – rekao je Mahir za Grand i otkrio da li pobeda ide i ove godine u Bosnu:

-Kroz Bosnu ne pevaj, kroz Srbiju ne sviraj, kroz Makedoniju ne igraj. Vrlo je moguće da će pobednik biti iz Bosne, ali ne mora da znači. To je u Božijim rukama i u rukama naroda, neka pobedi najbolji.

Autor: M. V.