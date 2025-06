NEŠTO NEVEROVATNO SE DESILO KOD ŽIKE JAKŠIĆA: Poznati harmonikaš prvi put progovorio o detaljima koje nikada neće zaboraviti: NAJEŽIM SE KAD SE SETIM...

Aleksandar Sofronijević otkrio je da svadbu Žike Jakšića, nikada neće zaboraviti jer je tada prvi put razgovarao sa Goranom Bregovićem koji je pohvalio njegov orkestar.

Najpoznatiji harmonikaš mlađe generacije Aleksandar Aca Sofronijević danas važi za jednog od najtraženijih muzičara. Svirao je na brojnim veseljima, a svadba Žike Jakšića, koji mu je sada dobar priljatelj i za čije zdravlje je zabrinut ovih dana, ostaće mu večno urezana u sećanju.

- To je bio jedan neverovatan događaj. Nerealano skroz. Tada sam prvi put uživo video Gorana Bregovića, koji me je pozdravio i rekao mi "Uh, šta je ovo, dobro štima" - ispričao je Sofronijević u podkastu "Sigurno mesto". Na Žikinoj svadbi po drugi put je sreo i Anu Bekutu koja je njemu i njegovom orkestru tada ponudila saradnju. Prošle su godine, a Sofronijević koji se kao mali ugledao na poznate harmonikaše danas je uzor novim generacijama muzičara koje stasavaju za scenu.

- Kad nešto mnogo voliš, kad žudiš za tim i živiš, dišeš i jedeš tu muziku dođe i uspeh. Kao mali kad vidim neku muzičku emisiju i harmonikaše, ja trčim sa harmonikom da imitiram njih, a eto dnas sam na njihovom mestu. I sad se naježim kad pričam o tome... Muzika mora da se deli, dalenat je dao Bog, to je došlo kod tebe i sad ti moraš to da širiš to publici, to je mnogo važno za uspeh, ali i da traješ, kroz mlade ljude koje si napravio, kojima si pomogao, kojima si otvorio put - zaključio je Sofronijević, koji sarađuje samo sa vrhunskim izvođačima zbog čega je mnoge pevače odbio.

Autor: M. V.