Članica žirija „Zvezda Granda„ u intervjuu za Grand Ana Bekuta otkrila je da li ima svoje favorite pred veliko finale najvećeg muzičkog takmičenja u regionu.

Ana je u razgovoru za Grand podelila svoja iskustva kada je ona pevala pred žirijem, a uputila je i važnu poruku svim kandidatima koji su stigli do završnice ovog velikog muzičkog talent šoua.

- Prvo moram da se prekrstim i da kažem „Bogu hvala da smo ovo priveli kraju“. Ova godina je toliko nešto bila naporna, teška, od početka. Saša nije tu, sve je nešto išlo mnogo kilavo i ‘ajde da ovo ispratimo. Mnogo se radujem, kao ni jednoj sezoni do sada, što je kraj. Samo da se ova, ne znam šta više da kažem. Nije agonija ali jedan gorak ukus u ustima zbog Saše i zbog svega toga. Ne znam kako ćemo sledeću, ali ‘ajde, neka se završi sve na ovoj, da idemo dalje -rekla je Ana.

- Naravno da nastavljaju. Što se kandidata tiče mislim da ima jako dobrih. Kao i uvek mi smo tokom takmičenja radili sa njima kao mentori i naravno da je samo od njih zavisilo koliko će da napreduju. Koliko su uložili reda, rada i truda. Došli smo do polufinala, ovde naš rad prestaje i ono što će se desiti u finalu ne zavisi od nas. Publika i dalje bira svoje ljubimce i svoje pobednike -dodala je pevačica.

Imaš li favorita među ovim, hajde da kažemo finalistima?

- Naravno. Svaka sezona ima svoje favorite i nemam samo jednog. Ima ih više, ali opet kažem onu moju od pre 20 godina, od pre 50 godina kad sam se ja takmičila. Nikada nisam bila prva, nikada! Na takmičenju za Prvi glas Priboja, za Raspevanu tromeđu, nikad prva, uvek druga ili treća. Dakle, ova pobeda danas mora jako mudro da se iskoristi ili nema rezultata. Nisam nikad pobedila, ništa te pobede, pokazalo se i do sada u samom takmičenju… Svi pobednici nisu baš napravili uvek najveći posao. Ima ih, ali su retki. Dakle, uvek dolaze oni iz drugog plana koji su nekako usredsređeniji, koji snimaju albume, koji ne pevaju kavere. Koji se odluče da se ozbiljno bave ovim poslom i to publika primeti i nepogrešivo nagradi. Dakle, dragi moji takmičari, želim mnogo uspeha, da date sve od sebe i u polufinalu i u finalu. Da budete opušteni i sigurni u to što radite jer je to ono što publika ceni i poštuje, gleda, procenjuje i ocenjuje, tako da puno sreće od mene kazala je članica žirija, pa dodala:

- Srećno, čuvamo olimpijski duh i samo je to važno -zaključila je Ana.

Autor: M. V.