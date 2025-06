Ove stare srpske običaje će Zorica i Kemiš ispoštovati na novoj svadbi posle 40 godina braka: Jedna stvar se nakon veselja obavezno lomi

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš sutra će u svom domu obnoviti bračne zavete nakon četrdeset godina braka i tim povodom upriličiti gala slavlje.

Njih dvoje uveliko pripremaju sve za ovaj poseban dan, a Zorica je na svom Instagram profilu delila kadrove s pripremama ceremonije.

Sada je Brunclikova otkrila i koje srpske običaje će ispoštovati kao i kako su reagovale kolege na obaveštenje o ponovnom venčanju najskladnijeg ljubavnog para na estradi

- Sve po redu. Stari svat, dever, kupovina mlade. Dever će da obeleži jednu cipelu i ako potrefim tu cipelu koja je obeležena ja ću vladati u narednim danima našeg zajedničkog života (smeh). Ako ne pogodim, on će dominirati. (smeh) To je jedan od običaja. Onda tu je drvce sabornik koje se stavlja na sto starog svata, koji je u ovom slučaju dva puta mlađi od mene. On je zadužen da kad se svadba završi da slomi to drvce.

Kako kaže, kolege su se oduševile ovom njihovom odlukom

- Jedna koleginica je rekla da taj vašar propustiti neće. (smeh) Sve kolege sam pozvala zato što sam bila na njihovim slavljima, zato što su mi dragi. Neki su rekli i da nismo normalni, a ja sam rekla samo mi ptvrdite da dolazite, a sve ostalo je naša briga - rekao je on.

Autor: D. T.