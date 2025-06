Spektakl koji se ne propušta!

Večeras vas od 21 čas na TV Pink očekuje spektakularno veliko finale Zvezda Granda, a mi smo razgovarali sa voditeljem Milanom Mitrovićem, koji je i više nego spreman da stane pred kamere i publiku vodi kroz najuzbudljiviju muzičku noć u regionu.

Da li si spreman za veliko finale? Kakav stajling možemo da očekujemo za to veliko veče?

- Da, hvala Bogu spreman i iskren da budem jedva čekam! I da, raduje me što je ljudima zabavno da vide moj stajling! Ostaću dosledan sebi i u finalu, dakle, odelce, e sad koja boja, neka odgovor bude jedna od mojih omiljenih. Definitivno moj omiljeni sako, eto toliko ćemo otkriti za sada.

Kakva su tvoja očekivanja i da li će biti nekih specijalnih iznenađenja, šta možeš da nam otkriješ?

- Očekivanja su da oborimo gledanost, zabavimo publiku I da uspešno završimo ovu sezonu koja je bila bas teška, ali uspeli smo da je privedemo kraju, siguran sam uspešno! Što se tiče iznenađenja, biće nekih performansa i vratili smo jedan divan muzički momenat iz prošlosti, Ana i Ja u svakom slučaju, obećavam da će naša publika uživati u finalnoj emisiji ove sezone.

Da li imaš svog favorita u ovoj sezoni?

- Verujte mi da su mi svi favoriti na neki način zavisno od ugla gledanja. Skup jednih divnih ljudi koji jedva čekaju da uzmu taj mikrofon u ruke sa željom da sve od sebe daju ne da pobede, već da zabave sebe i ljude koji vole muziku. Zato želim sreću svima, pa neka publika presudi. Svakako su zasluženo tu gde jesu.

Koji član žirija je u ovoj sezoni po tebi bio najstroži, ko najpravičniji, a čiji komentari su te nervirali?

- U ovoj sezoni su svi nekako bili podjednaki što se tiče žiriranja. Rekao bih možda da je Marijina lestvica bila najvisočija, Ceca je uvek gledala da bude na strani kandidata, kao i ostatak žirija naravno, ali Ceca je podržavala glasom kandidate kad većina ostalih nije, to želim da kažem. Ne mogu da kazem da su me bilo čiji komentari nervirali, ali recimo, najviše negativnih komentara po kandidate je imao Bosanac.

Ovo je prvo finale bez Saše Popovića. Koliko je teško nadomestiti njegovo odsustvo i poseban pečat koji je on davao takmičenju i toj finalnoj noći?

- Ljudi, pa njega niko nikada neće moći da zameni. On je stvorio fenomen Zvezda Granda i živeo je za taj projekat kao za svoju porodicu. Mi koji smo aktivno na ovom projektu, ja posebno, zaista uživam u tome i svi smo imali priliku da učimo od njega i zato sam siguran da cemo uspeti na neki način da uradimo to onako bas kako bi Sale želeo...

Koji Sasin savet ćeš lično ti pamtiti do kraja života i koliko je tebi karijerno pomogao?

- Zahvaljujući njemu, isključivo njemu jer me je on pustio da prođem audiciju kad same sebe ne bih ni u najvećem ludilu. Neki materijal u meni je pronašao i danas sam tu gde jesam, zahvaljujući njegovom daru da iz čoveka izvuče maksimum i da oseti koji će to čovek biti. Nije stvorio samo moju karijeru, već je stotinama ljudi otvorio vrata koja bi realno teško sami uspeli da otvore. Uvek me je savetovao da se trudom i radom može postići sve, apsolutno sve, samo zavisi koliko se dajete tome što želite pre nego što ga eventualno dostignete.

Autor: M.K.