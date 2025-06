ANELI NEĆE SRUŠITI PLEME VUJOVIĆA! Bajo urnisao Ahmićevu: Zbog nje se Lukina baba OKREĆE U GROBU, a Biljana podržava ZLO zbog plaćenih baba!

Roditelji Luke Vujovića, Biljana i Nikola, mesecima vode rat zbog različitih stavova kada je u pitanju njegova veza sa Aneli Ahmić. Majka ih zdušno podržava, dok se otac izričito protivi.

Aneli i Luka, kom je danas rođendan, definitivno su raskinuli, a on joj je prošle noći, iako mu je uručila rođendansku tortu, zabranio dolazak na njegovu proslavu. Ona ga je danas ipak iznenadila dolaskom, a u duhu aktuelnih dešavanja oglasio se Nikola Vujović Bajo, Lukin otac.

- Da pitam Biljanu da li bi ovo podržao njen pokojni otac, naša pokojna baba koja se okreće u grobu i moli mene da to ne dozvolim?! Baba koja je volela mene kao svoju decu, koja me nikada do smrti nije prebolela, koja je na svoju ćerku bila ljuta zbog mene, koja je čekala danima, noćima da dođem, da je vidim... Hajde, neka se Biljana zakune u našu babu Miru da ja lažem jednu reč - priča Bajo i dodaje:

- Nema te sile, kunem se na današnji dan koji sam čekao i dočekao, da će srušiti pleme Vujovića! Ako treba i mora, ja na današnji dan dajem svoju glavu na panj da ne gledam propast svog sina i cele porodice, pa neka ostatak plemena živi sa tim!

Bajo je oštro demantovao optužbe Anelinih fanova u vezi razloga koje oni navode zbog kojih je on ne voli. Pitali smo ga da nam pojasni zbog čega je toliko protiv nje.

- Taman posla! Nego, šta je radila prošlu sezonu, šta je radila u Švici, šta sve Asmin piše, otac njihovog deteta?! Kada bi to sve videla pokojna baba, sigurno bi ustala i išamarala mene i Biljanu što smo to dozvolili - rekao je Bajo i žestoko prozvao svoju bivšu suprugu Biljanu da se "prodala za par baba plaćenih".

- To je žena koja je mlada ostala bez supruga i ceo život posvetila deci i unucima. Moj Luka je bio njen mezimac, ona je živela za mog Luku i za mene. To je jedina žena posle mojih roditelja koja ima moje poštovanje najveće. Ako ja lažem, ti pitaj Biljanu šta je bila baba Mira za mog Luku i mene. Sram je bilo da podrži ono zlo zbog par baba plaćenih! Da onako blati mene i moje dete, a ona Grofica, neću da je vređam jer nema mesta posle Asmina! Sutra ću sve da kažem, koju borbu vodim protiv njenih plaćenih baba i deda i da im ja kažem ko nosi opanke, a ko ide bos sa us*anim gaćama

Autor: D. Tanasijević