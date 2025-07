OVA POBEDNICA ZVEZDA GRANDA JE U VEZI SA SINOM ZLATE PETROVIĆ! Od bivšeg muža se razvela posle 11 godina braka: Odlučila sam da presečem... (FOTO)

Pevačica Teodora Toković privukla je veliku pažnju tokom muzičkog takmičenja u "Zvezdama Granda", a nakon toga se povukla iz javnosti.

Teodora je bila pobednica "Zvezda Granda" sezone 2017/2018 i sada je u vezi sa sinom Zlate Petrović.

Naime, Teodora se nakon 11 godina braka razvela, a svojevremeno je priznala da je trpela fizičko i psihičko nasilje od bivšeg muža.

- To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gde je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog deteta, čoveka sa kojim sam živela i koga sam volela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presečem - rekla je pevačica.

Teodora je sada u vezi sa sinom pevačice Zlate Petrović i Hasana Dudića, Mikijem Dudićem sa kojim uživa u ljubavi već nekoliko meseci, a vest je potvrdila sama Teodora, te otkrila i kako je njihova romansa započela.

- Istina je da smo zajedno. Mogu da kažem da sam srećna i zadovoljna. Miki i ja smo prvo bili kolege i drugari, a onda se ljubav desila spontano. U vezi smo već nekoliko meseci, uživamo i često radimo zajedno, s obzirom na to da je on veoma cenjeni klavijaturista - rekla je Teodora nedavno za "Grand", a i Miki je takođe javno komentarisao njihovu vezu:

- Mi smo se upoznali pre tri ili četiri godine, ona se bavi pevanjem, ja muzikom, i onako spontano smo se upoznali i bili smo prijatelji i kolege, sarađivali smo, nismo imali namera da budemo zajedno, da budemo partneri. Međutim, u međuvremenu smo bili slobodno i jedno i drugo, osetio sam potrebu da joj pišem, imao sam neke simpatije koje sam gajio prema njoj, prvenstveno što je dobra osoba, iskrena. Imali smo mnogo sličnosti iz prošlosti, ona je imala i prethodan brak, kako sam i ja imao, pa smo imali zajedničke teme. Dopalo nam se društvo meni njeno, njoj moje, i tako smo ušli u neku priču, pa se to malo češće događalo da se čujemo i vidimo i konačno sam ja bio taj koji je prvi njoj prišao i hajde da kažem, smuvao - otkrio je on.

- Upravo sada sedimo moja ćerka Vasilisa, Teodora i ja, ćaskamo, imamo sjajan odnos. Mnogo se dobro slažu, moj sin je upoznao Teodoru, oni su upućeni u moj život. Ja sam se razveo, ima već 10 godina, nisam imao neke ozbiljnije veze koje su vredele da upoznam partnerke sa klincima. Teodora je možda i prva posle razvoda koju su moja deca upoznala i koja su dobro prihvatila, baš se dobro slažemo i ide u dobrom smeru. Što se tiče tate i mame, Zlate i Hasana, upoznali su je, Zlata ima najbolje reči za Teodoru, prihvatila je kao osobu, kao devojku, bili smo na slavama zajedno i po familiji. Hasan pogotovo, oberučke je prihvatio, a drago mi je što je video u njoj da joj je stalo do mene i meni do nje - istakao je Miki.

"Nisam je zvanično verio"

- Ja nju nisam zvanično verio, nismo se dogovarali oko zajedničkog života, mada ja nju vidim u nekoj budućnosti kao veliki potencijal da provedem vreme sa njom, i ona bi sa mnom to želela, pa ćemo u nekoj bližoj budućnosti da obavimo to. Gledaću da ta veridba bude originalna. Ja mislim da smo na dobrom putu, ali imamo nešto jako lepo, a to je punoletstvo moje ćerke Vasilise, to je 12. maj, to će biti prelepo veselje i uvertira pre nekih ozbiljnijih naših planova. - jasan je bio on nedavno za Pink.

Autor: M.K.