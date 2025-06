ŠOK! ANJA MIT TRUDNA: Pre samo pet meseci se rastala od bivšeg muža, a već je u četvrtom mesecu (FOTO)

Glumica Anja Mit je u blagoslovenom stanju.

Naime, ona je pre 5 meseci otkrila da se nakon sve i po godina razvela od pilota, a sada sa novim partnerom čeka dete. Anja Mit je danas sve iznenadila slikama sa mora, na kojima je pozirala u kupaćem kostimu, a njen trudnički stomak je bio u prvom planu.

"Hvala ti Bože" - napisala je Anja, a komentari i čestitke su se samo nizali.

Inače, Anja je dugo krila ljubav sa pilotom od svih, a jednom prilikom je otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali.

- Upoznali smo se na snimaju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku - rekla je Anja tada za „Story“.

Autor: M.K.