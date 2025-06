ANI SEVIĆ OČI PUNE SUZA U FINALU ZVEZDA GRANDA: Saša Popović je stajao na ovoj bini i KRIO BOLEST OD SVIH! (FOTO+VIDEO)

Večeras se održava veliko finale "Zvezda Granda", koje je prvo bez tvorca takmičenja Saše Popovića.

- Pre godinu dana smo poslednji put stajali na ovoj sceni sa Saletom, on je bio bolestan već, ali mi to nismo znali. On je to finale herojski izneo, morao je da krije to veliko saznanje. Jako je teško, mnogo uspomena. On je stvorio ovaj format, mi smo svi njegovi učenici - rekla je Ana sa knedlom u grlu i na ivici suza.

- Jedno jako emotivno finale, drugačije od svih. Uvek mi je teško kada pričam o Saletu. Kad god pomislim na sve to, koliko je otišao brzo... Život je takav kakav jeste. Treba uživati u svakom momentu - kazala je potom, pa je prokomentarisala to što Ana Bekuta, Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić i Dragan Stojković Bosanac izostali iz finala.

- Oni nisu tu iz opravdanih razloga. Imaju obaveze koje su odavno zakazali, pre nego što se znalo kad je finale takmičenja. To su stvari koje su zakazali mesecima unazad, razumljivo je - rekla je Ana Sević.

Autor: M.K.