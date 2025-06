NE ZNAM DA LI VAM JE TO IKO REKAO! Marija Šerifović o žiriju Zvezda Granda koji večeras nije prisutan i novom pobedniku: Favorit mi je muškarac (FOTO)

Marija otvorila dušu na finalu muzičkog takmičenja!

Pevačica Marija Šerifović pojavila se večeras na velikom finalu, a na pitanje da li ostaje u žiriju takmičenja ili ne, odgovorila je sledeće:

- Ne mogu vam dati na to odgovor večeras, jer je večeras apsolutno fokus na kandidatima i na novom pobedniku sezone 2024/2025. Godina je bila tešak i emotiva, ali zajedničkim snagama smo došli do kraja i raduje me da vidim ko je novi pobednik večeras".

Obzirom da četiri člana žirija večeras nije prisutno, Marija je objasnila zbog čega je to tako:

- Ne znam da li vam je to iko rekao, evo ja ću reći, ovo finale je trebalo da bude prethodne subote i sve kolege su trebale da budu tu, međutim zbog pomeranja niko nije mogao da otkaže svoje koncerte".

Marija o favoritu

- Imam dva imena u glavi, favorit mi je muškarac. Sa Suzanom se čujem redovno. Zvezde Granda su jedan veliki brend i bila ja ovde ili ne, zaista mislim da će ovaj projekat opstati" - otkrila je Marija.

Autor: M.K.