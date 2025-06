MOJA DUŠA I MOJE SRCE ZNAJU KAKO MI JE! Viki Miljković otvoreno o smrti Saše Popovića i rođenog brata: Ova bol ostaje za ceo život! (VIDEO)

Viki Miljković pojavila se večeras na Košutnjaku, gde se održava finale "Zvezda Granda", gde pruža punu podršku svojim kandidatima, kojima je bila mentor.

Okupljenim novinarima priznala je koje savete udeljuje svojim kandidatima.

- Kao i uvek što savetujem, savetujem da budu jako dobri. Spremali smo se, vežbali smo i sada je sve u božijim rukama. Nema treme, glava gore, verujemo u pozitivno, u najbolje... Svako ovde puca na pobedu, nijedan mentor nije došao i da kaže:"Baš me briga", ne bi bilo fer prema kandidatima koje smo uzeli, sa kojima radimo, a i svako od nas ima nečeg takmičarskog u sebi - rekla je ona, a potom se osvrnula na to što je ovo prvo finale bez Saše Popovića, koji je preminuo.

Viki je, takođe, doživela veliki gubitak kada joj je nedavno preminuo brat Vladica.

- Veliki emotivni lom za mene. Ja bih da ove večeri pune euforije ostavimo sve to iza nas, o tome sam mnogo pričala. Jako veliki emotivni lom za mene, moja duša i moje srce znaju kako mi je i to će biti uvek, to neće trajati kratki period, nego će ostati za čitav život. Idemo dalje, život mora da ide dalje. Oni su verovatno na nekom lepšem mestu. Što se tiče finala, mislim da ćemo odraditi kao da je Saša sa nama - rekla je ona.

Finalu ovaj put ne prisustvuju svi članovi žirija.

- Ceca je u Nišu, s njom sam na vezi. Moj Andrej i Nermin su kod nje, poželeli su da odu na koncert - rekla je Viki, a potom dodala:

- Videla sam Mariju, Milija, za Cecu znam da je opravdano odsustna, verujem da je tako i za Bosanca, Snežanu, Anu... Prosto, dugo se čekalo na termin, pomeralo se. Čitava je ova godina takva, pomirićemo se sa tim - objasnila je pevačica.

Odgovorila je i na glasine da se počastila novom nekretninom u Dubaiju.

- Ne volim da pričam o mojim stanovima, a ako ćemo o tome, u poslednje vreme ništa nisam kupila - rekla je Viki.

Autor: Pink.rs