SUZANA JOVANOVIĆ SE SLOMILA! Plače i jedva govori: Mog Saleta sanjam svaki dan! Prva ispovest Popovićeve udovice nakon njegove smrti (FOTO+VIDEO)

Večeras se na finalu "Zvezda Granda", koje je zbog vanredne situacije u Beogradu prekinuto, pojavila i pevačica Suzana Jovanović, udovica tvorca takmičenja, Saše Popovića.

Ovo je prvo njeno pojavljivanje nakon Sašine smrti, a Suzana se pred pripadnicima sedme sile slomila, pa se rasplakala.

Suzana je bila u crnini i strpljivo je pozirala pripadnicima sedme sile u finalu "Zvezda Granda", pa je otkrila:

- Trudim se da budem dobro, sanjam ga svaki dan. Ovo sve je jako emotivno za mene večeras i stresno. Trudim se da budem na visini zadatka. Da je pored mene rekao bi mi: "Sule, osmehuj se samo jer najviše volim tvoj osmeh". Oseća se njegovo prisustvo ovde, njegov duh i njegova energija. Osećaće se dok god budu postojale "Zvezde Granda" za koje se davao ne 100% nego 1.000%. Izgarao je za svoj posao i voleo ga, za ljude sa kojima je radio i za ovu decu koju je stvarao 20 godina. Mnogo toga mi je usadio i mnogo toga sam naučila uz njega - kazala je ona.

- Sad da me vidi rekao bi, kao što je uvek govorio kad me vidi sređenu, "Pa ja nisam znao kako sam lepu ženu oženio". Nedostajaće mi to. Ovih dana je puno tračeva, ali se ne bavim njima, ko je, šta i zašto rekao. Mrtva usta ne govore. Ne kaže se bez potrebe da se o pokojniku treba pričati samo najlepše. Ne samo o Saši, nego o svakome. Žao mi je onih koji se time bave. Duša me boli od takvih stvari, ali nadam se da će ti ljudi pronaći radost u sebi i u životu. Nadam se da će biti srećni. Najemotivnije će mi pasti izlazak na scenu jer treba da uradim ono što je on uradio, ali ću se truditi da budem dostojanstvena u svom bolu i svojoj patnji. Njega nema, pa ga nema, ali će živeti kroz dela. Aleksandra je isuviše bila vezana za njega - dodala je Suzana.

- Mnogo joj nedostaje, on, njegovi očinski saveti, zagrljaji... Ona je biće koje se i dalje traži u ovom svetu, ne može da dođe ovako ovde... Kad pročita loše stvari o njemu, zajedno se isplačemo, a ima dana i kad kažemo da smo ponosne što je ostavio mnogo toga čemu možemo da se radujemo i na šta možemo da budemo ponosne u ovom ludom svetu. Dopada mi se nagrada sa njegovim likom. To je najmanje što smo mogli da učinimo za njega. Ne vidim sebe u "Zvezdama Granda" jer sam previše majčinski nastrojena da bih davala komentare o drugima. Ja ću ostati osoba iz senke - rekla je ona potom.

Suzana će uručiti trofej pobedniku, dok se takmiči čak 20 finalista.

