Prvo javno oglašavanje Marije Šerifović o Zvezdama Granda: Mili najavio PROMENE U NAREDNOJ SEZONI...

Ovo su promene koje gledaoce Zvezda Granda očekuju u sledećoj sezoni!

Ekipa emisije "Premijera vikend specijal" posetila je finale najspektakularnijeg muzičkog takmišenja -Zvezde Granda.

Marija Šerifovič po prvi put je govorila o svom opstanku u muzičkom takmičenju, a Aleksandar Milić Mili najavio je promene.

- Ne mogu na to odgovoriti večeras, večeras treba da bude fokus na kandidatima. Bila je teška i došli smo do kraja, raduje me da vidim ko je novi pobednik -rekla je Marija.

- Biće promena, za sada sa kandidatima koje smo izabrali smo jako zadovoljni -rekao je Mili.

- Meni je najupečatljivije to da su svi hteli savet od mene, ne ocenjuju se falševi nego ceo utisak. Da budu svoji i da daju sve od sebe -rekao je Milan Mitorvić.

Inače, finale Zvezda Granda je sinoć prekinuto, a imaćete priliku da ga pogledate već sledeće nedelje od 21H na televiziju Pink.

Autor: M. V.