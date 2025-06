Goca Lazarević progovorila o velikom hitu 'Vidovdan', ali i o koleginici kojoj je prvenstveno bio namenjen: Otkrila sve o odnosu sa Sašom Popovićem

Goca Lazarević progovorila o svom velikom hitu, pa iskreno pričala o Saši Popoviću!

Goca Lazarević danas je ekskluzivno za emisiju "Premijera vikend specijal" rogovorila o velikom hitu "Vidovdan", Vesni Zmijanac kojoj je hit prvenstveno bio namenjen.

- Ta pesma je prevazišla važnost toga ko je komponovao i toga ko je izvorno peva. Ona se istrgla i leti u rasejanju naših Srba. Ja sam presrećna zbog toga jer svako želi da ima pesmu koja će ga ovekovečiti i učiniti ovom narodu koji se vekovima grči, učiniti nešto lepo. Nije junaštvo boriti se pištoljima, jedina stvar koja se deljenjem umnožava je ljubav -rekla je Goca, pa progovorila o Vesni Zmijanac kojoj je pesma prvenstveno bila namenjena.

- To ne znam, ona je ostvarena žena i pevačica. Juće mi je bilo smešno, bila sam umorna i provela sam dan na nogama i onda su me svi poznanici molili da pošaljem poruku sa pesmom. Ceo dan sam pevala Vidovdan jer oni ne razumeju da mi to nije baš najlakše, a li sa druge strane mi je to ponos -rekla je Goca.

a- Iz naše kuće je potekao "Lira šou" koji se transformisao u "Slatki greh". Ja volim da kažem da i Bog bira miljenike. On je toliko činio i davao energije, nije imao ni ego ni sujetu. To se ne rađa često, žao mi je što je ovaj narod pre vremena izgubio Saleta. On je ostavio velike korene i otovorio načine da se šoubiznis na taj način razvija. Slava mu i vala mu, bio je divan čovek -rekla je Goca o Saši Popoviću.

Autor: M. V.