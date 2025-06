Zahar progovorio o velikom hitu koji je stvorio, pa otkrio da mu je inspiracija bio petrijarh Pavle.

Ekskluzivno za emisiju "Premijera Vikend specijal" Milutin Popović Zahar progovorio je o velikom hitu Vidovdan koji je napisao za Vesnu Zmijanac, a otpevala ga je Goca Lazarević.

- Peva se u Peruu, u javnim natupima, u Rusiji, peva je vojska ruska, pevaju je monahinje, a juče je jedna dama otpevala u Rusiji. Okidač da se napravi tako nešto je bio omiljeni partrijarh Pvle koji je poželao da se napiše dest novih pesama gde će krina biti Vidovdan i slučajem okolnostim pola njih nije htelo da peva. Vesna Zmijanac je odbila da peva pesmu koju je sam patrijarh zamolio. Onda sam ja to dao Gordani da otpeva i napravio još osam pesama na istu temu, Vidovdan je preživeo i ja sam srećan što je vole ljudi -rekao je Zahar.

- Mislim da će idući sabor u Tršiću imati jednu od numera sa sinfonisjkim orkestrom i to će imati jednu divnu simboliku. Pesma je napravljena iz poštovanja prema patrijarhu i veličini njegovoj koja me zanosila dok sam bio sa njim. Poljubio mi je ruku posle te pesme i rekao da je to najlepše šrto je čuo -rekao je Zahar.

- To je bila poslednja pesma koju sam pisao. Na ovo istom podu sam se mučio, nisam mogao da dođem do daha, odjednom ako da se ukazao patrijarh i kao da mi je izrecitovao pesmu -rekao je Zahar.

