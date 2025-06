Sve je kao iz bajke!

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš danas će obnoviti svoje zavete. Zorica i Kemiš organizovali su veliku svadbu u porodičnoj vili u Krnjači, a za istu nisu žalili para.

Ova svečanost će u brojkama izgledati ovako:

Zorica i Kemiš slave 40 godina braka

I Zorici i Kemišu je ovo 4. venčanje

70. rođendan slavi Zorica Brunclik na dan svadbe

Zorica i Kemiš imaju ukupno šestoro dece (jednu zajedničku ćerku, Zorica ima troje, a Kemiš dve ćerke iz prethodnih brakova)

100 zvanica

4 vrste vina

1.000 kilograma cveća

5 šlepera je bilo potrebno da se doveze cveće

1,5 metara visoka torta

6 spratova ima torta

10 vrsti kolača

20 vrsti voća

6 vrsta sladoleda

12 kristalnih lustera u prostoru za proslavu

10 ventilatora

5 metara dugačka bina za muzičare

Ljubavna priča Kemiša i Zorice: Na aerodromu ga čekala verenica

Zorica je jednom prilikom ispričala da je Miroljub uvek bio okružen lepim devojkama, a da je nju gledao kao “tetku kojoj je uvek ljubio ruke, jer je bila u srednjim tridesetim, gospođa sa troje dece”.

Značajan susret za nas desio se u Parizu, u aprilu 1980. U ‘grad svetlosti’ stigla sam s najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo on i ja bili smešteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mesta na kojem je održan koncert - ispričala je Zorica, koja je tada već naslućivala da bi moglo biti nešto između njih.

Prisetila se dana kada je po dogovoru, dve nedelje nakon povratka iz Pariza, otišla na aerodrom da sačeka Miroljuba, a iznenađenju nije bilo kraja kada je shvatila da na aerodromu na kojem ga čeka nije bio samo on, već i njegova navodna verenica i njen otac, koji su došli da ga vode kući.

- Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me, ne obazirući se na začuđene poglede. Navodna verenica, kako mi je rekao, nikada nije bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen, smestio ju je s ocem u svoj stan kako bi razrešili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje dece i majku, pa nismo znali gde da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu - prisetila se Zorica.

- Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kojem sam se ustvari i smuvala sa Kemišem. U hotel nismo mogli, jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara, jer trpi bolove... Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav - otkrila je folk zvezda svoju životnu priču svojevremeno, preneli su domaći mediji.

Autor: M.K.