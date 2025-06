Anabela iznela nove šok detalje iz odnosa sa Slađom i Žoletom Đoganijem!

Anabela Atijas danas je ekskluzivno za emisiju "Premijera viknd specijal" progovorila o svom boravku u rijalitiju, ćerki koja joj je bila bezislovna podrška, ali i o temi koja je izazvala veliku pažnju u polednje vreme, a tiče se Đoleta Đoganija i Vesne Đogani.

- To je neobjašnjivo, ja se sećam kako se moja mama smejala roditeljima kad su ispoljavali ljubav. Ja se vrlo često setim toga koliko nijen smešno, ta ljubav te tera na suze radosnice. Ona je bila u rijlitiju, neslavni naš boravak na koji se ne vraćam. Volim da podestim na kom sam dnu bila pshički i fizički, promenila sam se i bila nešto što nisam. Ono je trebalo da se desi, a ja sam pomislila kakva ću ja to baka biti ako ne mogu unuku u park da izvedem, ja to danas mogu, a moja Nina je bila svetlo u tom mraku. Dešavaju se čuda i čovek može sve iz ljubavi -rekla je Anabela, pa se osvrnula na temu koja trese medije tokom prethodnog perioda.

Naime, Vesna je nedavno izjavila da su Anabela i Gagi videli Salđu sa drugim muškarcem pre nego što se razvela od Đoleta, te tako okrivila Slažu za razvod od Đoganija.

- To nema veze sa životom, žao mi je što sam umešana u priče u kojima ne želim da učestvujem. Ne želim da budem deo te priče, odavno imam partnera sa kojim lepo živim i ne želim da se pravdam. Ne volim nepravdu i nedovršene stvari, znam da će ljudi da veruju i šta hoće. Postoje dve strane medalje, ja ne želim ni u koga da uperim prstom. Ne zanima me ta priča i ne želim da bduem deo nečine prošlosti. Slađa je glavi akter i zna da se to nije desilo -rekla je Anabela.

Autor: M. V.