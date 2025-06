EVO KO SVIRA NA SVADBI ZORICE I KEMIŠA! Sve je spremno za ludo, PINK veselje u Krnjači: Uskoro stižu gosti, a muzika odzvanja sa svih strana

Zorica Brunclik rešila je da obnovi zavete sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, nakon 40 godina braka.

Zbog toga su Zorica, koja inače danas slavi i svoj 70. rođendan i Kemiš, rešili da naprave svoju drugu svadbu u porodičnoj vili u Krnjači.

Kako saznajemo, muzičkim zvezdama, na veselju će svirati harmonikaš Borko Radivojević. Koji u ovom trenutku ima tonsku probu pred svadbu.

Mladenci su odabrali i pesmu za prvi ples, a u pitanju je numera "Sve ti dugujem", Aca Pejovića.

- Nismo nijednog pevača zvali da bi došao da peva. Pitali smo Acu za prvi ples, ali ako on ne želi i to nam je okej. Pustićemo je na zvučnik i plesati - rekla je Zorica, a onda dodala:- Kada je on čuo rekao je da mu je zadovoljstvo i da će vrlo rado to da uradi - zaključila je pevačica.

Bakšiš za pamćenje

Radivojević je jedan od najboljih domaćih harmonikaša, a svojevremeno je govorio o najvećem bakšišu koji je zaradio.

- Sa celim orkestrom smo zaradili na jednom slavlju bakšiš sa pet nula u evrima. Tačne cifre se baš ne sećam. Nekada pevači dele bakšiš sa nama, a nekada ne. Nekada i mi dobijemo dogovoreni iznos, ali nemamo veze sa onim novcem koji svi vidite na harmonici.

Kada čoveka pogodi pesma, dao bi sve” - iskren je Borko, a potom je dodao:

- Dešavalo se da nam daju sat ili ključeve od kola, ali mi sve to vratimo kasnije. Dobio sam dosta dukata tokom karijere, jer je kraj odakle dolazim – selo Ćordin kod Petrovca na Mlavi - poznat po običaju da se muzičarima poklanjaju dukati. To je tradicija iz osamdesetih godina. Mnoge sam ih puta dobijao i to doživljavam kao posebno uvažavanje. Nedavno su me ljudi nazvali i predložili da mi poklone plac na Mokroj Gori - to me je oduševilo i zahvaljujem im se – poručuje Radivojević.

Inače, na svadbi će biti torta od metar i po, kao i 10 ventilatora da hladi svatove.

