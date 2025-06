Gordana Šaulić stigla na svadbu veka! Otkrila da joj mnogo nedosta pokojni suprug!

Muzičke legende Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš odrganizuju veliko glamurozno veselje povodom obnove bračnih zaveta i obeležavanja 40 godina zajedničkog života, ljubavi i bračne zajednice.

Zvanice su počele da pristižu na velelepno imanje u Krnjači, a mešu prvima je pristigla i Zoričina kuma - udovica Šabana Šaulića, Gordana Šaulić.

Za medije je istakla kako joj na današnji dan posebno nedostaje suprug, a onda je i otkrila da se niko od dece iz opravdanih razloga neće pojaviti na svadbi veka:

- Šaban nije tu, ali sam ja sm tu da to popunim jer on nije sa nama. Ja sam prisustvovala tom prvom venčanju, budi se sećanje na taj život koji smo proveli zajedno. Deleili smo sreču i tugu, a sada opet sreću. Ja sam tu samo, oni su svi u inostranstvu. Šaban mi mnogo nedostaje, nedostajaće i kumovima, ja sam ti da nadomestim to ako mogu. Počelo je sve u parozu posle jodnog koncerta, varnice koe su nagoveštavale vezu. Ovo je nešto što zaslušuju -rekla je Goca.

Inače, pokojni Šaban Šaulić bio je kum na venčanju Zorice i Kemiša, a pevačica je tokom svih godina sticala veliko porodićnu bliskost i povezanost izmešu njih.

Autor: M. V.