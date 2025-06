Mlada me je skupo koštala, jednom zamalo da se razvedemo: Zorica i Kemiš otkrili sve detalje SVADBE VEKA i višedecenijske ljubavi, na ruci pevačice zasijao PRSTEN (FOTO+VIDEO)

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš izašli su pred medije sa porodicom. Zorica je zasenila neverovatnim stajlingom.

Umesto venčanice obukla je beli komplet kupljen u Beču, koji je ukombinovala sa belim sesirom sa bisernim detaljima, te je sada otkrila kako se odlučila za tu smelu, ali prelepu kombinaciju:

- Dobro mi stoji. Hvala na čestitkama. Osećam se matoro, danas mi je rođendan, sutra kad ustanem biću žena koja je začela osmu deceniju - rekla je ona, a Kemiš se nadovezao:

- Ja imam devojku u osmoj deceniji. Mi slavimo ljubav, prijateljstvo i poverenje, a ne samo brak.

Zorica je potom otkrila da je to što su oboje popularne ličnosti dosta otežalo njihov brak, deci život, ali da im ništa nikada nije poremetilo mir koji imaju.

- Naša Zlata je bila mala, sećam se, utrčala je u sobi i rekla: "Tata ima drugu!", a mi ležimo u krevetu i gledamo se. Pitam je: "Kako drugu?", a ona kaže plačući: "Sad su rekli na televiziji". Pre dvadeset godina vas nije bilo ni upola ovoliko, ali išta nas nikada nije poremetilo - rekla je, ali ju je Kemiš ispravio:

- Hteli smo da se razvedemo jednom... Što beše ono?- To je bilo tad aktuelno, ali ja mu kažem: "Pa ubiće te žene da pijaci! Ovakvu ženu da ostaviš?!" On je moja druga polovina, podrška, mirna luka, neizdrž, neko ko me nervira, ali sa osmehom...Oni su potom otkrili da li nakon svadbe veka idu i na medeni mesec:

- Medeni mesec su nam deca uplatila, šalju nas u Veneciju, prijaće nam nakon današnjeg dana. Prvo je pala kafa, pa smo se 4 puta posvađali oko rasporeda sedenja. Uz kafu se ogovaraju deca i unučići.

Miroljub je otkrio i koliko je koštala mlada:

- Bila je skupa mlada, platio sam je gomilom novca...- Zamalo da ostanem neudata - našalila se ona.

