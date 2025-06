Ispala je mama igre, ali s klincima: Sale Lux urnisao Elenu Petrović, ubeđen da Ognjen ide kod nje posle emisije da se isprazni! (VIDEO)

Žestoko u studiju!

Voditeljka Mina Vrbaški ugostila je u emisiji ''Narod pita Farmeri'' Saleta Luxa, Ognjena Ravića i Aleksandru Jakšić, a Sale Lux je žestoko opleo po Eleni.

- Oni su se vozili osam meseci i to je to. Ognjen kada dođe za Beograd na emisiju, ode kod Elene da se isprazni. Tu je bila jedna spona koja je njih povezivala i to je cela priča. Elena je ponižavala Božu, ali posle završi kod njega na masaži. Ispala je mama igre, ali s klincima - rekao je Sale.

- Ispada da ja ostajem nedorečen, ali to nije tako. Elena je grešila i igrala se, ali ja to nisam mogao da opravdam - rekao je Ognjen.

- Ona i dalje igra rijaliti, to je tako.. On me hiljadu puta šutnuo ispod stola, a ja ga nikad nisam izdao - rekao je Sale.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić