PO DVA, TRI MESECA NE ČUJEM SINA: Pevačica bije bitku za starateljstvo već dve i po godine! Ovo su detalji...

Jasna Šćepanović već dve i po godine vodi bitku za starateljstvo nad sinom.

Pevačica iz Crne Gore Jasna Šćepanović javno je govorila za starateljstvo nad petogodišnjim sinom kojeg nije videla dve i po godine. Jasna je sada otkrila kako njena borba teče i koliko često razgovara sa sinom koji je kod oca u Makedoniji.

- Žalosno je što moram pravdu da tražim putem medija i što moram preko medija da se borim za svoje dete koje sam nosila 9 meseci u stomaku, ali ja ne vidim drugi način osim ovoga. Ja od strane matične zemlje Crne Gore imam starateljstvo nad mojim sinom i ta presuda je prihvaćena kao strana odluka u Makedoniji koju socijalna služba jednostavno ne želi da postupi.Problem traje više od dve i po godine. Dete mi se nalazi u Makedoniji kod svog oca, koji je dobio privremeno starateljstvo tamo. Ima i dvojno državljanstvo, to jest makedonsko, samim tim jer je njegov otac falsifikovao moj potpis i tako dobio pasoš za moje dete. Tako da trudimo se svim silama da poništimo taj pasoš koji je na nelegalan način izvađen da bih mogla da vratim svoje dete ovde gde pripada, u zemlju u kojoj je rođeno - rekla je pevačica.

- Dešavalo se u nekoliko navrata da uzme dete, o čemu sam govorila u nekoliko od svojih intervjua, međutim, kao i svaka druga majka koja je želela najbolje za svoje dete, ja sam uvek nekako balansirala da ne bi to ostavljalo tragove i posledice na sam rast i razvoj mog sina. Međutim, zadnji put je to eskaliralo do tih granica da je on izvadio taj pasoš i da ja bijem bitku već dve i po godine da ne mogu da ga vratim. Po dva, tri meseca ne čujem sina, onda me moj sin traži pa me on odblokira i tako. I sve u krug ta agonija - rekla je pevačica za Kurir.

Autor: M. V.