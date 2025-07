LOŽIO SAM SE NA DVOJICU LIKOVA! Đorđe David šokirao priznanjem o intimnim odnosima

Rok muzičar i član žirija u takmičenju "Zvezde Granda" Đorđe David progovorio je o svom privatnom životu te otkrio intimne delove iz mladosti.

On je najpre odgovorio na pitanje o svom prvom intimnom odnosu.

- To je bilo dva-tri meseca pre nego što ću napuniti 15 godina, na letovanju u mestu Klek. To ću pamtiti kao situaciju koja je meni delovala kao da sam osvojio ceo svet. Ono što je najzanimljivije jeste da sam bio užasno zaljubljen, bila je to morska ljubav koja se ponavljala iz godine u godinu sve do moje 17 godine. Devojka je bila iz Nemačke i onda je sve to naglo prestalo onog trenutka kad smo upisali fakultete i dugo smo oboje patili zbog toga. To je bila moja prva ljubav i moje prvo zaljubljivanje i drago mi je da je baš na taj način cela ta priča se desila do kraja - rekao je roker, pa otkrio na koju poznatu ličnost si se ložio kao tinejdžer.

- Bila su neka dva lika. Jedan je Dejvid Kaverdejl, a drugi je bio Dado Topić, mislim ložio sam se na njih kao na pevače - objasnio je on.

Autor: pink.rs