Sad je sve jasno: Evo u kakvom su odnosu Vesna i Đole Đogani nakon što je ona rekla da ga je Slađa varala dok su bili u braku

Saznala se istina!

Vesna Đogani nedavno je izašla u javnost sa pričom da su bivšu suprugu, njenog sadašnjeg muža, Đoleta Đoganija, uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas na "delu".

- To je ta etiketa koja ti se zalepi, bam, i ti to kad ti se zalepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - ispričala je Vesna u emisiji Vesne Milanović.

I Anabela i Slađa oštro su demantovale Vesnine navode, a mnogi su posumnjali da se Đole naljutio i da ne želi da razgovara sa suprugom zbog izjave koja je brzinom svetlosti postala viralna.

Ipak, čini se da mesta za ljutnju nema i da je Đole ženi oprostio svaku reč i nije uzeo za zlo priču o "aferi", a dokaz za to je snimak sa letovanja na kome denser slavi rođendan i to 65.

Kako se može videti na snimku, pevačica suprugu donosi na plažu parče kolača na kome je jedna svećica, a pao je i sočan poljubac.

Autor: N.B.