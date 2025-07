Haos na samom startu!

Viditeljka Mina Vrbaški večeras je u emisiji "Farmeri narod pita" ugostila Božu Džonsa, Pecu Lazića, Nikolu Lakića i Nikolu Jovanovića Conju.

Na samom početku emisije Boža Džons je ekskluzivno otkrio da je ozvaničio vezu sa devojkom koju je upoznao na pijaci - Viktorijom Zeljković.

- Mi se nismo ni čuli ni videli, a nećemo se ni voiđati, osim u emisijama. Nemamo komunikaciju, a nećemo je ni imati. Smatram da ne treba ići u ekstreme, to je rijaliti. Ja napolju mnoge stvari n bih izgovorio, a tamo te teraju na najgore -rekao je Boža.

- Slabo se družim sa rijaliti igračima, ovo su moji poznanici, ali čujem se sa Lakićem, sa Pecom se nisam čuo -rekao je Conja.

Na samom početku emisije

- Kad ja istinom tebe privučem za sebe... Ti ne dolaziš na Dedinje jer se plašiš- rekao je Boža.

- Imaš uši kao Dambo -rekao je Peca, a onda je Peca pozvao oca kako bi razrešio tvrdnje o pretnjama koje su od njega stigle nakon rijalitija, na račun Božine sestre, a Boža je pozvao sestru Minu.

- Pretio mi je pre nekoliko meseci, zvao me na telefon -rekla je Božina sestra.

- To nisu pretnje, to su rijaliti igre sa tobom. Mina, ti znaš da me je zvala policija, ja sam za razliku od Božće gospodin koji ne pretura grobove. Pozvao sma porodicu da skrenem pažnju da ne pominje mog pokojnog sina -rekao je Pecin otac.

- Tvoj otac je pretio mojoj sestri, treba sramota da vas bude. Ja dva dana uživam sa devojkom u Beogradu -rekao je Boža.

- Kojom devojkom? Možda ako ima brkove -rekao je Peca.

- Misliš na Jucu -rekao je Boža.

Poruku je posalo i bivši učesnik Milan Runja, a prema sadržaju definitivno je stao na Pecinu stranu.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.