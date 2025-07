Sve mi nedostaje kod njega, imao je ime, al je bio skroman: Aleksandra Rutović na korak do suza, progovorila o pokojnom ocu!

Iskrena do koske!

Miss Srbije, Aleksandra Rutović, gostujući u Amidžiju progovorila je o pokojnom ocu Željku Rutoviću.

- Šta si najviše volela kod svog oca i šta ti najviše nedostaje - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta da kažem, volela sam ga, to mi je otac, on je najbolja osoba na svetu. Sve mi nedostaje kod njega. On je čovek koji jeste imao ime i sve, ali je bio jako skroman, to je nešto što je u nas usadio. Usadio je porodične vrednosti u nas i na tome sam mu zahvalna do kraja života, pomogao mi je - rekla je Aleksandra.

Podsetimo, kontroverzni biznismen Željko Rutović je preminuo je 31. marta u bolnici u inostranstvu nakon borbe sa teškom bolešću. Telo preminulog Rutovića dopremljeno je u subotu, 5. aprila, u Beograd, a snimak je podelila njegova supruga na svom profilu.

Autor: Nikola Žugić