Oče moj, budi ponosan na mene i Leu... Jovana Jeremić otkrila kako se nosi sa gubtkom, ona joj je najveća podrška (FOTO)

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovana Jeremić pre par dana sahranila je oca Miodraga, za kojeg je bila izuzetno vezana. Jovana prolazi kroz veoma težak period, a ćerka Lea joj je najveća podrška i od nje se ne odvaja.

Jeremićka je sada na Instagramu podelila fotografiju sa naslednicom i istakla koliko bi njen pokojni otac bio ponosan na njih dve. Takođe, Jovana je ovom prilikom otkrila da su joj ovih dane misli preokupirale pripreme za 1. razred njene mezimice.

"Oče moj, volimo te i znam da bi bio ponosan na nas pta smo preživele. Sve smo same izgurale i ponosne smo na naše carstvo u koje primamo samo hrabre, stabilne, emotivno zrele i dobre ljude koje umeju da pruže ljubav, radost i sreću, koji će uvek biti naši, prisutni, jaki stubovi potpore naših novih zidina", napisala je ona i dodala:

"Pripreme za 1.razred zvanično krenule".

Inače, Jovana je otkrila i koja je bila poslednja želja njenog oca.

- Moje oči sve govore, tužne su mnogo već dugo, baš dugo... Teško je kad gledaš, a ne možeš da pomogneš. Otac mi je dao dušu, utisnuo je u mene ljudskost, ogromnu emociju i od mene je napravio čoveka koji čak i nije za ovo vreme. Njegov najveći strah jeste da li ću biti srećna kada su emotivni odnosi u pitanju.

Podsetimo, Jovana je na očevoj sahrani održala potresan govor.

- Moj otac Miodrag - sve mu ime govori. Bio je i mio i drag. Priču o njemu bih počela ovako: Moj otac Miodrag je bio najbolji otac na svetu, dao nam je sve, ni o čemi nismo brinuli, ali on jeste o svemu. Uvek mi je govorio nemoj nikad da budeš gazda Jovana, ja sam dežurni mučenik za sve i uvek glavni krivac za sve. Ali rode se veliki muškarci, alfa muškarci - on je bio jedan od njih. Pamtiću svog oca po načinu kako me je češljao kad operem kosu, mi smo imali naš ritual. Stavio bi me na stolicu ispred televizora i čeljao me dok mi suši kosu. Uvek ću ga pamtiti na način kako sam spavala pored njega, na njegovoj miški na ramenu ušuškana od svih problema i zaštićena, emotivno sigurna. Po tome merim i meriću sav muški rod.



Autor: N.B.