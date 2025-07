Od Mirke ni traga ni glasa: Vujadin Savić proslavio rođendan u društvu poznate pevačice, svi se pitaju gde je ona (FOTO)

Fudbaler Vujadin Savić, dugogodišnji partner glumice Mirke Vasiljević, juče je proslavio 35. rođendan.

Čestitke su mu stizale tokom celog dana, a među prvima se oglasila njegova bliska prijateljica, pevačica Katarina Grujić.Kaća je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa Vujadinom, na kojoj su zagrljeni u noćnom klubu, uz kratku poruku:

- Srećan rođendan, brate - napisala je uz emotikon srca.

Zanimljivo je da se Mirka Vasiljević povodom rođendana nije oglašavala na društvenim mrežama, niti se pojavljuje na pomenutoj fotografiji.

Podsetimo, Mirka i Vujadin su godinama u vanbračnoj zajednici i zajedno imaju četvoro dece. Iako se često spekuliše o tome kada će stati na "ludi kamen", glumica je svojevremeno otkrila da je upravo ona ta koja odlaže venčanje:

- Naravno da želim venčanje i desiće se, ali moram da kažem da sam ja kriva što još nije došlo do toga! Vujadinu je važno da se to obavi, što se njega tiče, svadba može da bude već sutra! On bi posle nekoliko poziva organizovao sve, dok ja, kao svaka žena, ulazim u detalje, pa razmišljam i o boji salveta. Mada, kako sam starija, shvatam da je jedino bitno da nam svi dragi ljudi i naša deca budu tu, da se lepo provedemo i da napravimo uspomene, koje će da nam greju srce i dušu kad ostarimo. Oboje smo iz tradicionalnih porodica, tako da će svadbe biti, samo da se poklope sve kockice - rekla je Mirka tada.



Autor: N.B.