POZAJMLJIVALA OD KAMATAŠA, A SAD SE BAŠKARI NA JAHTI:Naša pevačica pokazala u kakvom luksuzu uživa (FOTO)

Pevačica Višnja Petrović trenutno boravi u Crnoj Gori, a na društvenim mrežama je pokazala kako uživa na letovanju.

Višnja je objavila fotografije sa letovanja, a pozirala je na jahti u haljini sa animal printom.

Višnja danas uživa u luksuznom životu, a i sama je priznala da je svojevremeno imala novčanih problema. Ona je pre izgradnje muzičke karijere ušla u rijaliti "Zadruga", a nedavno je o tom periodu govorila u jednoj emisiji.

- To je bilo prvo da bih prosto stekla neku publiku i bila prepoznatljiva. I onda kada sam ušla u rijaliti ja sam rekla ja ipak mislim da ovo ne želim. Sačekala sam da izađem, naravno te emocije su kasnije splasnule i onda sam rekla: da ja ovo želim, i tada ulazim u nenormalne dugove - kaže otvoreno Višnja i priznaje šta je sve uradila:

- Prodajem svoj automobil. U to vreme zapravo, pre nego što sam ušla u rijaliti sam kupila nekretninu i verujte mi da tri godine nisam imala kuhinju. Kupila sam dušek, dvosed, televizor sam imala i eto to je to. Tako sam se uselila i bila presrećna jer sam konačno na svom zato što je moja onako, moji se naravno tome smeju, ali meni to recimo iz moje perspektive nije smešno, uvek me je to bolelo što smo podstanari što nemamo svoj stan i uvek sam želela rekla sam sebi: ja ću sa 30 imati svoj stan, orala, kopala, imaću. To sam sebi ispunila i kada sam ušla u stan ja sam onako tri puta udarila nogom da znam kao da je to moje. I to mi je bilo najbitnije. Da se vratim na priču, ulazim u dugove svakakve pozajmljujem i od prijatelja i od kamataša i ne znam šta će biti.

Autor: M.K.