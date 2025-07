Dragan Tašković Taške oglasio se za domaće medije i oštro demantovao navode takmičara "Zvezda Granda" Aleksandra Temelkova da je Violeta Viki Miljković tražila mito, otkrivši da spremaju tužbu protiv pevača iz Severne Makedonije.

Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Aleksandar Temelkov, gostujući u jednom makedonskom podkastu izneo je optužbe na račun pevačice i dugogodišnje članice žirija Viki Miljković. Temelkov je pevačicu optužio da je od njega tražila 20.000 evra kako bi mogao da nastavi dalje takmičenje.

Tim povodom za domaći medij oglasio se muzičar Dragan Tašković Taške i oštro osudio navode nekadašnjeg kandidata Viki Miljković. - Upravo se piše tužba! Video sam sve. To su vrlo ozbiljne optužbe da Viki traži mito. Radi se o tome da mali broj njih koji uđu u takmičenje ne ukapiraju da je to takmičenje kroz razne cikluse i da do pobede može samo jedan. Onda mali broj njih, kretena, kako bi izašli iz svoje senke, nekoliko godina nakon takmičenja se dosete kako oni mogu da glume neke budalaštine. U svakom slučaju tužba se upravo piše. Njega svi pamte - rekao je Taške za medije.

Taške je otkrio da svih godina, koliko je Viki deo žirija, on učestvuje u pripremanju kandidata za takmičenje, ali nikada nije imao ovakav slučaj i napad na njegov rad i porodicu.

- To je pitanje za medicinu. Zvalo me je mnogo kandidata iz Makedonije, oni dobro znaju i Violetin, a i moj odnos prema svima njima. Ja radim sa svim kandidatima koji pevaju narodnu muziku, a za rok kandidate je bila zadužena Tanja Jovićević, ali poslednjih godina uglavnom imamo narodnjake. Sve što imam da kažem je da se piše tužba, pa će dečak da objasni to tamo gde treba. Kako mu je ovo palo na pamet, to je pitanje za medicinu. Ja sam harmonikaš, kompozitor, ali psihijatar nisam - izjavio je suprug Viki Miljković.

Muzičar se dotakao i optužbi na račun drugih kolege, ali i pokojnog Saše Popovića.

- Ovo su nebuloze. Bilo je i onaj slučaj da je Snežana Đurišić tražila... Oni uopšte ne znaju o čemu i kojim parama pričaju. Video sam i ona Big Mama izašla, sad se setila kada je Saša umro. Sad je i Zahar veliki mudrijaš, kako ga ne interesuju pare, a samo priča o parama i kako mu Lepa Brena duguje. Nije ti Saša Popović kriv što ti nisi znao da sačuvaš porodicu. Ne bih nikoga da ponizim, ali naša kuća je uvek bila domaćinska. Prihvatimo ih kao decu. Neka se pojavi neko za sve ove godine ko je Violeti platio kafu - ispričao je Taške za domaći medij, a zatim zaključio:

- Za bolesne postoje bolnice, za lude ludnice, a za budale ništa ne postoji, pa eto, zato ih toliko ima oko nas -dodao je Taške.

