LEONTINA MU JE UKRALA SRCE: Evo gde je Zoran Marjanović uhvaćen sa NOVOM DEVOJKOM, razmenjivali nežnosti pred svima

Zoran Marjanović, tekstopisac i kompozitor iz Borče, kojem se ponovo sudi za ubistvo supruge, pevačice Jelene Krsmanović Marjanović, u vezi je sa rijaliti učesnicom Leontinom Bilandžijom.

Oni su danas uhvaćeni na jednom od beogradskih bazena u vrelom zagljaju. Oboje su bili raspoloženi, a Leontina je ljubila Zorana, čije je telo prekriveno brojnim tetovažama.

Marjanović je ranije Leontini komentarisao jednu sliku na njenom Fejsbuk profilu i tom prilikom joj se obratio sa "ljubavi", što je sve navelo da pomisle da su u emotivnoj vezi.

- Veza može biti na prijateljskoj, emotivnoj osnovi. Širok je spektar veza ili spojeva... - poručio je tad Marjanović.

Na Fejsbuku joj je potom redovno komentarisao fotografije.

- Zoran je slab na žene. On voli lepe i atraktivne dame, a naročito pevačice, doduše i učesnice rijaliti programa su mu i te kako simpatične. Slab je on na njih, ali i one na njega. Ne deli on epitete "ljubavi, srce, mače" bilo kome. Izgleda da veza nije potrajala i da su dobri prijatelji - rekao je dobro upućen izvor.

Autor: M.K.