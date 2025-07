VEČNA IM SLAVA U GOSPODU ISUSU HRISTU! Naša pevačica se javno oprostila od Eve Ras, usledila reakcija: Zaboga... (FOTO)

Pevačica Mina Kostić reagovala je na objavu jedne popularne Instagram stranice i po svemu sudeći, nenamerno, upokojila glumicu Evu Ras, ili su bar tako njen potez protumačili pratioci.

Na pomenutoj stranici objavljena je fotografija i tekst o našoj poznatoj umetnici i njenom preminulom suprugu Radomiru Steviću Rasu.

- Radomir Stević Ras je bio treći suprug poznate glumice Eve Ras. Za slavnu umetnicu on je bio "onaj pravi", te ga ni nakon skoro četiri decenije od njegove smrti nije prebolela: "Svih ovih godina verna sam Radomiru Steviću Rasu, a verna sam mu jer sam ga volela i ljubav ne može da prestane zato što je on umro. Moja ljubav prema njemu trajaće do moje smrti, više puta je isticala Eva. Nakon iznenadnog gubitka njene najveće ljubavi, 1993. godine ostaje bez ćerke Krune, koja pod neobjašnjivim okolnostima umire u Parizu. Od te boli, ni danas se nije oporavila - istaknuto je uz fotografiju Eve Ras i njenog pokojnog supruga.

Na priloženi tekst i sliku je reagovala popularna pevačica Mina Kostić.

- Večna im slava u Gospodu Isusu Hristu - napisala je ona, a jedan od pratilaca nije ostao imun na ove reči, te je napisao:

- Eva je živa, zaboga.

Autor: M.K.