Naša pevačica je zarađivala 10.000 evra za noć, jela iz pozlaćenog escajga, pa preko noći izgubila ogromne pare: Verovala sam neiskrenim ljudima...

Pevačica Nela Bijanić bila je svojevremeno jedna od najuspešnijih pevačica na domaćoj estradi kada je bakšiš u pitanju, te je zarađivala i po 10.000 evra za veče.

Nela je naime, sredila svoju kuću skroz po svojoj meri, a mnogi komentarišu njen šank u kuhinji, koji je ogroman i koji zauzima veliki deo prostora. takođe jednom prilikom je pokazala da jede iz pozlaćenog escajga.

Ona je najviše novca inače, zarađivala devedesetih godina, kada je njena karijera bila na vrhuncu, međutim, nestručnim vođenjem finansija i poverenjem koje je ukazala pogrešnim ljudima, koštalo ju je poprilično.

- Mnogo sam radila, svi vas zovu, prepuni nastupi. Najskuplji nastup je bio kod Slobe u Ljubljani, u to vreme 10 hiljada maraka, kao sada 10 hiljada evra, dva bloka sam otpevala, na primer dva sata pevanja - pričala je Nela i dodala:

- Svi se slikaju sa vama, pomeraju datume venčanja da bih ja pevala. Imala sam tri turneje u Australiji, da odeš tamo treba ti 15 do 20 hiljada evra, ja sam za mesec dana radila 8 dana. Zahvalna samo Bogu što mi je to dao ovaj talenat - rekla je pevačica jednom prilikom za "Novu" i dodala da je izgubila ogromnu svotu novca od koje je mogla da kupi nekretninu i to zato što je verovala neiskrenim ljudima.

Autor: pink.rs